Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 22 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata sottotono, che potrebbe portare anche qualche problema in amore. Rischiate di litigare con il partner per delle fesserie, non ne vale davvero la pena. Sul lavoro dovete cercare di ottenere il massimo. Impegnatevi e fate uno sforzo in più. I risultati non tarderanno ad arrivare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 gennaio 2023), sarà una giornata sottotono per il vostro segno, specie per quanto riguarda le emozioni e i sentimenti:. Quello che vi serve è della serenità in più. Rischiate altrimenti di commettere errori. Sul lavoro meglio agire subito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’influsso positivo della Luna potrebbe portarvi anche qualche buona notizia riguardo i sentimenti. Magari incontrerete finalmente l’anima gemella. Sul lavoro potrebbero esserci delle proposte molto interessanti. Valutatele con calma, ponderando pro e contro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sarà una giornata interessante grazie alla Luna che entrerà nel segno e favorirà l’amore. Ottime notizie sia per i single che per chi ha una storia di lunga data. Attenzione sul lavoro, potrebbero esserci delle complicazioni. Andate dritti per la vostra strada.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 gennaio 2023), avrete un po’ di nervosismo ma cercate di non dire cose a sproposito: questo vale sia in amore che sul lavoro. Nella professione dovete cercare anche di non prendere decisioni affrettate.

PESCI

Cari Pesci, accuserete un po’ di stanchezza e di stress, ma cerca di resistere, per ché ben presto si recupera. Sul lavoro sono favoriti coloro che lavorano nel commercio. Potete ottenere e chiudere ottimi affari con il vostro modo di saper fare. Intuito alle stelle.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: ottime notizie in amore sia per i single che per chi ha una storia di lunga data.