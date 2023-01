Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 22 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 22 gennaio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata positiva per merito della Luna favorevole. Vi sentite più forti nei sentimenti e potete conoscere nuove persone o fare dei viaggi promettenti. Sul lavoro prima di iniziare un nuovo incarico chiedete più informazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 gennaio 2023), Venere è dalla vostra parte per cui i single potranno fare degli incontri importanti e tornare ad amare. Buona la giornata per il lavoro: i nuovi incontri vi spianeranno la strada verso il successo.

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata non molto favorevole per l’amore dove potreste avere delle discussioni con il vostro partner. Cercate di mantenere la calma. Forse dovete cercare di recuperare delle distanze o del tempo perduto. Sul lavoro ripartirete alla grande.

CANCRO

Cari Cancro, vi sentite molto nervosi anche per quanto riguarda la sfera sentimentale ma cercate di rimandare i chiarimenti perché al momento le stelle non vi assistono. Sul lavoro non è il momento di fare passi falsi. Tenetevi stretto quello che avete.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 22 gennaio 2023), siete agitati a causa del Sole in opposizione ma vi raccomandiamo di non riversare il nervosismo nella coppia o in famiglia. Rischiate di litigare inutilmente. Sul lavoro potreste riprendere un progetto accantonato da tempo.

VERGINE

Cari Vergine, sarà una giornata tesa e nervosa in amore dove potrebbero esserci delle discussioni nella coppia. Sul lavoro potrebbe nascere qualche contrattempo, ma dovete portare avanti le vostre idee e difenderle contro tutto e tutti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: potete ottenere grandi cose grazie a queste stelle così positive.