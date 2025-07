Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 20 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 20 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle ti invitano oggi a ritrovare equilibrio e bellezza anche nelle situazioni più complesse potresti sentirti tirato da più parti tra esigenze personali e aspettative degli altri ma se riesci a mantenere la centratura interiore tutto diventa più semplice nei rapporti affettivi è il momento di parlare chiaro e di ristabilire armonia anche se questo richiede qualche confronto delicato la tua diplomazia sarà la tua forza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 20 luglio 2025), sei attraversato da emozioni intense che ti rendono magnetico ma anche un po’ inquieto c’è il desiderio di andare a fondo nelle questioni che ti stanno a cuore e di liberarti da ciò che non ti rappresenta più sul lavoro potresti affrontare una prova che metterà in luce la tua determinazione mentre in amore tutto dipende dalla tua disponibilità a lasciar andare il controllo e a vivere il sentimento con più leggerezza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una giornata che apre prospettive interessanti soprattutto in ambito lavorativo o legato agli spostamenti potresti ricevere una proposta inattesa o avere la possibilità di dare una svolta a una situazione che sembrava stagnante l’ottimismo è la tua guida e oggi più che mai può aiutarti a superare dubbi e incertezze anche nei rapporti sentimentali c’è voglia di esplorare nuove dimensioni con entusiasmo e fiducia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo ti invita a fermarti un attimo e a riflettere sulle tue priorità potresti sentirti più silenzioso del solito con un forte bisogno di mettere ordine nella tua interiorità è un momento di consapevolezza in cui il passato ti parla e ti spinge a prendere decisioni mature anche se difficili nel lavoro sei in fase di preparazione mentre in amore è importante dire la verità e accettare anche quella dell’altro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 20 luglio 2025), questa giornata ti stimola a uscire dagli schemi e a cercare nuove vie di espressione il desiderio di libertà si fa sentire e potresti avere bisogno di allentare certi legami che senti troppo stretti al tempo stesso però c’è una parte di te che desidera stabilità e intimità autentica è il momento di conciliare queste due spinte e di ascoltare cosa vuole davvero il tuo cuore sul lavoro idee innovative ti portano avanti.

PESCI

Cari Pesci, la Luna è favorevole e ti regala una sensibilità ancora più profonda che può diventare una bussola preziosa per affrontare la giornata il lavoro può darti soddisfazioni se segui l’intuito senza lasciarti sopraffare dai timori in amore invece è possibile che emergano dubbi o distanze emotive da colmare parlando con onestà e ascoltando davvero potrai avvicinarti a chi ami in un modo nuovo e più autentico.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la Luna è favorevole e ti regala una sensibilità ancora più profonda che può diventare una bussola preziosa per affrontare la giornata.