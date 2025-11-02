Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 2 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 2 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, periodo armonioso ma con qualche tentazione di cambiamento. Chi è single può essere attratto da persone stimolanti, mentre le coppie devono curare equilibrio e dialogo. Lavoro? La collaborazione sarà fondamentale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 novembre 2025), intensità e passione guidano questi giorni. Grandi emozioni per chi è in coppia e incontri intriganti per i single. Capitolo lavoro: è un periodo di trasformazione: potreste scoprire nuove strade o risolvere questioni rimaste in sospeso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avventura e curiosità sono le parole chiave. Periodo favorevole per viaggi, nuovi interessi e incontri stimolanti. I single vivranno situazioni entusiasmanti, mentre le coppie possono ridare slancio alla routine. Per quanto riguarda il lavoro, non abbiate paura di proporre idee innovative.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di concretezza e determinazione. È il momento di affrontare responsabilità e obiettivi a lungo termine. Chi è in coppia potrà rafforzare la stabilità, mentre i single devono muoversi con calma. Capitolo lavoro: la perseveranza paga, evitate scelte impulsive e puntate sulla strategia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 novembre 2025), settimana creativa e stimolante. Nuove idee e progetti possono nascere in ogni campo. Chi è single potrebbe vivere incontri sorprendenti, mentre le coppie devono imparare a rispettare spazi e indipendenza reciproca. Lavoro? Il pensiero originale sarà un punto di forza.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

PESCI

Cari Pesci, sensibilità e intuizione guidano questi giorni. In amore, grandi emozioni per chi è già in coppia e incontri interessanti per i single. Capitolo lavoro: la creatività è premiata, ma attenzione a non farsi trascinare da situazioni poco chiare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: periodo di concretezza e determinazione. È il momento di affrontare responsabilità e obiettivi a lungo termine.