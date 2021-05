Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 2 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi: Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 2 maggio 2021, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, buone notizie in vista, soprattutto sul fronte sentimentale: può arrivare presto un nuovo amore, pronto a bussare alla vostra porta. Chi è single da tempo, quindi, potrebbe presto trovare l’anima gemella. Sta a voi cogliere le opportunità che vi si presenteranno. Venere d’altronde torna favorevole.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 2 maggio 2021), in amore dovete stare attenti a non fare passi falsi che prima o poi paghereste pesantemente. Venere e Mercurio sono entrati nel vostro segno, per cui le buone notizie sono in arrivo, basta avere un po’ di pazienza. Anche sul lavoro potrebbero arrivare belle soddisfazioni. Dopo tanti sacrifici, potete raccogliere i frutti.

GEMELLI

Cari Gemelli, sul lavoro non prendete decisioni affrettate. Se vi è stata proposta una nuova occasione per la carriera, valutate pro e contro prima di accettare. Come si suol dire, chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Venere nel segno porta belle novità in amore. Già è tanto.

CANCRO

Cari Cancro, vi state impegnando molto ed entro la fine del mese di maggio potreste ottenere risposte positive a livello lavorativo: un progetto al quale avete lavorato per molto tempo potrà concretizzarsi. Favoriti nuovi accordi per chi cerca altre esperienze professionali. Cambiare aiuta a fare carriera. Inoltre da sabato Giove è nel segno. Che volete di più?

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (domenica 2 maggio), avete parecchie cose in sospeso che dovete chiarire il prima possibile. Inutile tenervi tutto dentro. In generale non mettete troppa carne al fuoco: se prendete troppi impegni, rischiate di non portarli a termine o di farlo con scarsa qualità. In generale un weekend che porterà belle notizie e novità.

VERGINE

Cari Vergine, ottima situazione dal punto di vista sentimentale per il vostro segno. Vivrete un weekend pieno di energie, da spendere al meglio in ogni campo. Se siete restii ai cambiamenti, sia in amore che sul lavoro, potreste finalmente trovare il coraggio per dare una svolta alla vostra vita. Tante soddisfazioni sul fronte professionale.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 MAGGIO 2021

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ci sono ottime opportunità sia sul lavoro che in amore.

