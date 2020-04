Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 19 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Cari Ariete, in questi giorni state preparando progetti davvero importanti per il vostro futuro e consolidando tutto quello che c’è nel vostro presente. Oggi non dovete far altro che mantenere queste energie ed ottimismo e vedrete che riuscirete a uscire da questo periodo così pesante con il sorriso e da vincitori.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox, state per attraversare una fase con mille preoccupazioni, ma per fortuna avete maturato un giusto approccio alle difficoltà e non vi lasciate abbattere da nulla. Nella tempesta, poi, potreste trovare qualcosa di interessante.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è un buon momento per quelle coppie che hanno bisogno di ritrovarsi un po’, di allenare il muscolo della passione, sepolta sotto pagine e pagine di agenda di impegni. Cercate di godervi il partner diversamente dal solito.

CANCRO

Cari Cancro, non sarà una buona domenica, visto che dovrete affrontare discussioni e tensioni. Non perdete le staffe, ma cercate di razionalizzare e parlare chiaramente: usate tutta la forza interiore di cui siete capaci.

LEONE

Cari Leone, siete molto sotto pressione ultimamente, vi sentite schiacciati da molti pesi e non sapete come fare per liberarvene. Forse prendervi una pausa da tutto e tutti potrebbe essere una soluzione, oppure dovrete affrontare una cosa alla volta, con calma, senza fretta. Magari a partire da oggi.

VERGINE

Cari Vergine, siete molto confusi sui prossimi passi da compiere nella vostra vita, soprattutto a livello professionale. Sapete che dovrete ancora accettare dei compromessi con la realtà, anche se è faticoso e le vostre ambizioni “scalpitano”.

