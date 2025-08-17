Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 17 agosto 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 17 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 17 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo parla di equilibrio da ritrovare. Qualcuno ti chiede una decisione, ma tu vuoi valutare bene prima di agire. In amore, voglia di dolcezza e condivisione: ideale per programmare qualcosa di romantico. Lavoro: nuove collaborazioni possibili, ma non fidarti di tutti al primo colpo. Soldi: meglio evitare investimenti rischiosi in questo momento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 17 agosto 2025), settimana intensa, proprio come piace a te. Ti sentirai più determinato del solito, pronto a tagliare ciò che non serve più. In amore, situazioni “grigie” diventano finalmente chiare. I single potrebbero avere un colpo di fulmine, ma attenzione a non idealizzare troppo. Sul lavoro, arriva una sfida che metterà alla prova le tue capacità strategiche. Energia alta, ma non trascurare il riposo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, spirito d’avventura alle stelle! Voglia di viaggiare, cambiare, sperimentare. Sul lavoro, è il momento giusto per presentare nuove idee o chiedere un cambiamento di ruolo. In amore, le coppie trovano entusiasmo in progetti comuni, i single invece potrebbero vivere un flirt leggero e divertente. Attenzione a non esagerare con gli impegni: il corpo ti chiede un po’ di calma.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo costruttivo, anche se non privo di ostacoli. Saturno ti invita a fare scelte solide, a lungo termine. In amore, se c’è stata una distanza emotiva, ora puoi accorciarla. Sul lavoro, il tuo impegno sarà finalmente riconosciuto, ma serve pazienza per vedere i risultati concreti. Finanze in recupero, ma tieni a bada le spese extra.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 17 agosto 2025), voglia di novità e di rottura degli schemi. La settimana porta idee fuori dal comune, che però potrebbero spaventare chi ti sta intorno. In amore, bisogno di stimoli intellettuali: non ti accontenti di una relazione piatta. Sul lavoro, attenzione alle scadenze: la creatività va bene, ma servono anche precisione e organizzazione.

PESCI

Cari Pesci, settimana ricca di emozioni, ma anche di intuizioni brillanti. Ti affidi al cuore più che alla logica, e in questo periodo è la scelta giusta. In amore, momenti intensi e profondi per chi è in coppia; i single, invece, potrebbero vivere un incontro quasi “destinato”. Sul lavoro, bene i progetti artistici o umanitari. Attenzione però a non caricarti di problemi che non sono tuoi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: voglia di novità e di rottura degli schemi. La settimana porta idee fuori dal comune, che però potrebbero spaventare chi ti sta intorno. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 4-10 AGOSTO 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
