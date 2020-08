Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 16 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 16 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 16 agosto 2020 – sarà una giornata complessa in amore. Possono poi arrivare chiamate dal lavoro dove ci sarà ancora qualche problema, domani l’amore sarà penalizzato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sarà una giornata molto positiva. Sarà un bel weekend con la luna favorevole che aiuterà le coppie. Piccoli problemi sul lavoro ma è il periodo buono per risolverli.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi confermerete uno dei segni fortunati di questa settimana. I nati sotto il segno saranno chiamati a frequentare più gente possibile, ci sarà un po’ di agitazione domani ma è ottimo il transito dei pianeti.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox preparatevi a vivere grandi emozioni in amore grazie a Venere nel segno. Giornate ideali per chiarire. Avete molte cose da fare ma in questo periodo sono favoriti gli incontri.

LEONE

Cari Leone, vi sentirete più motivati, sul lavoro ci saranno giornate promettenti, ma cercate di fare un po’ meno.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovrete fare i conti con qualche possibile tensione in amore. Weekend piacevole, sarà un momento felice per i sentimenti. Si può progredire sul lavoro grazie a queste stelle.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: prosegue per voi un periodo molto fortunato, sia in amore che sul lavoro.

