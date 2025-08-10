Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 10 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 10 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sei alla ricerca di equilibrio, e oggi potresti trovarlo proprio dove meno te lo aspetti. In amore, le relazioni nate da poco prendono quota, ma richiedono ancora pazienza. Le coppie storiche devono affrontare una questione pratica da risolvere insieme, ma con il giusto dialogo tutto scorre. Sul lavoro, c’è voglia di rinnovamento: un progetto che avevi accantonato potrebbe tornare d’attualità. Hai bisogno di stimoli nuovi, e l’universo comincia a darteli. L’umore migliora nel pomeriggio, soprattutto se ti concedi una pausa artistica o estetica.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 10 agosto 2025), giornata intensa e carica di emozioni, come piace a te. In amore, sei passionale, ma anche molto esigente: attenzione a non alzare troppo l’asticella con chi ti sta accanto. I single sono in fase magnetica: uno sguardo può dire molto. Sul lavoro, sei in grado di affrontare questioni spinose con lucidità e profondità. Hai fiuto per le dinamiche nascoste e oggi potresti smascherare un gioco poco chiaro. La tua intuizione è potente, usala con saggezza. Umore profondo, ma potente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, senti forte il desiderio di evasione: viaggi, sogni, orizzonti lontani chiamano. In amore, serve leggerezza: non tutto deve essere analizzato, a volte basta vivere. Le storie nate da poco vanno alimentate con entusiasmo, ma senza pressioni. Sul lavoro, hai voglia di novità: chi cerca un cambiamento potrebbe ricevere un’offerta interessante. Occhio solo a non farti prendere dall’eccessiva fiducia senza valutare bene i dettagli. L’umore è alto, ma un po’ dispersivo: canalizza l’energia in obiettivi concreti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata di costruzione solida, in pieno stile Capricorno. In amore, sei concreto e determinato: chi ti ama sa di poter contare su di te. Se ci sono tensioni, oggi puoi affrontarle con calma e maturità. I single potrebbero avere un incontro con una persona “seria” che cattura la loro attenzione. Sul lavoro, sei molto focalizzato su obiettivi a lungo termine: ora è il momento di seminare, anche se i frutti arriveranno tra qualche mese. Umore pragmatico, ma positivo. Ti basta poco per sentirti in controllo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 10 agosto 2025), giornata dinamica e imprevedibile, come te. In amore, c’è voglia di fare cose nuove: se la coppia si è un po’ impigrita, sorprendi chi ami con un gesto insolito. I single sono in fase di ricerca interiore: serve autenticità, non solo stimoli. Sul lavoro, le idee più creative sono premiate: potresti ricevere una proposta interessante, anche fuori dagli schemi abituali. Hai bisogno di libertà per rendere al massimo. L’umore è altalenante, ma mai noioso: lasciati ispirare dal nuovo.

PESCI

Cari Pesci, sei molto sensibile, forse anche più del solito. Le emozioni sono in primo piano e puoi usarle come bussola per orientarti meglio. In amore, tutto parla d’intensità: una parola, uno sguardo, possono cambiare l’intera giornata. Attenzione solo a non idealizzare troppo chi hai davanti. Sul lavoro, hai un’intuizione importante: seguila, anche se agli altri può sembrare folle. L’umore è poetico, ma con un velo di malinconia. Un momento perfetto per dedicarti all’arte, alla musica o alla meditazione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: giornata dinamica e imprevedibile, come te.