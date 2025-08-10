Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 10 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 10 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata ti vede protagonista di un risveglio interiore importante. Dopo settimane in cui ti sei sentito sottotono o frenato da responsabilità pesanti, ora torna una spinta più decisa verso il futuro. In amore, chi ha vissuto una pausa o un conflitto può finalmente trovare le parole giuste per chiarire. L’orgoglio va tenuto a bada, ma la voglia di recuperare è sincera. Sul lavoro, arrivano nuove responsabilità che, anche se pesanti, ti fanno sentire utile e riconosciuto. Occhio solo a non strafare: la tua energia è forte, ma non inesauribile. Giornata di riscatto emotivo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 10 agosto 2025), la Luna oggi favorisce la riflessione e la calma, due alleate fondamentali per te. In amore, le storie stabili possono fare progetti concreti per l’autunno: casa, famiglia, viaggi. I single invece devono uscire un po’ dai soliti schemi: le occasioni ci sono, ma vanno colte senza voler controllare tutto. Sul lavoro, sei in una fase di costruzione solida: non ami rischiare, ma oggi potresti trovarti davanti a una proposta che merita attenzione. La stabilità ti rassicura, ma un piccolo cambiamento potrebbe sorprenderti in positivo. Umore sereno, ma con qualche sprazzo di ostinazione.

GEMELLI

Cari Gemelli, sei tra i segni più favoriti della giornata. La tua mente corre veloce e oggi riesce a trasformare anche piccoli spunti in grandi idee. In amore, sei irresistibile: chi ti circonda è attratto dalla tua leggerezza e dal tuo spirito brillante. Non mancano messaggi o contatti dal passato, ma sei tu a decidere se aprire o chiudere quella porta. Sul lavoro, è il momento di dire la tua: progetti creativi, nuove collaborazioni e incontri fortunati sono favoriti. Unica raccomandazione: non disperdere le energie in troppe cose insieme. Umore alto e contagioso.

CANCRO

Cari Cancro, giornata che può iniziare con qualche malinconia, ma che poi si apre a una maggiore comprensione delle tue emozioni. In amore, le coppie devono recuperare il dialogo: se ci sono state incomprensioni, oggi si può parlare con il cuore in mano. I single potrebbero sentirsi confusi, ma il consiglio è di non forzare nulla: ciò che è destinato ad arrivare, arriverà. Sul lavoro, non sei dell’umore giusto per accettare pressioni o provocazioni: meglio rimandare decisioni importanti. Cerca conforto nelle cose semplici. Il tuo umore migliora verso sera, soprattutto grazie a un gesto affettuoso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 10 agosto 2025), il Sole è nel tuo segno e si sente! Sei carico, determinato e voglioso di riprendere in mano la tua vita con grinta. In amore, questo è un periodo ideale per conquistare o riconquistare: le tue parole colpiscono nel segno. Attenzione solo a non voler primeggiare sempre, anche con chi ami. Sul lavoro, una proposta interessante potrebbe arrivare nei prossimi giorni: sii pronto a cogliere al volo un’occasione che sembrava sfumata. Hai una forte voglia di riscatto e oggi tutto sembra girare dalla tua parte. L’umore è alto, ma cerca di ascoltare anche gli altri.

VERGINE

Cari Vergine, hai bisogno di ordine, e oggi riesci finalmente a mettere a posto molte questioni rimaste in sospeso. In amore, la razionalità prende spesso il sopravvento, ma oggi potresti sorprenderti ad ascoltare il cuore. Le coppie solide rafforzano il legame, mentre chi è single deve solo lasciarsi un po’ andare. Sul lavoro, sei in una fase di precisione assoluta: ottimo per chi si occupa di contabilità, organizzazione o scrittura. Attenzione però a non essere troppo critico con chi non è rapido come te. Giornata utile per fare chiarezza. Umore riflessivo, ma costruttivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: hai bisogno di ordine, e oggi riesci finalmente a mettere a posto molte questioni rimaste in sospeso.