Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 27 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 27 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, cercate di lasciarvi per qualche ora, magari giorno, le preoccupazioni alle spalle e cercate di vedere solo il bicchiere mezzo pieno. Tutta questa negatività sta alterando voi stessi e tutti i vostri rapporti, da quelli sentimentali a quelli professionali.

TORO

Cari Toro, nella giornata di oggi il consiglio è quello di dedicarvi completamente ai vostri hobby e passioni. L’armonia psicofisica è quella che state cercando e mantenendo in questi giorni lunghi e difficili. Cercate di proteggere anche chi vi sta accanto.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi (venerdì 27 marzo) siete stanchi, stressati e nervosi, e le circostanze intorno a voi certo non aiutano a migliorare il vostro umore. Non c’è una soluzione istantanea, ma dovete lavorare sul vostro e per il vostro benessere.

CANCRO

Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la giornata di oggi sarà affollata di preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda la vostra situazione amorosa. Dubbi e perplessità sono arrivati a scombussolare i vostri progetti futuri, ma se l’hanno fatto forse c’è un perché…

LEONE

Cari Leone, oggi siete nervosi e agitati, non riuscite a farvi andare giù certi atteggiamenti del partner, quindi un litigio segue ad un’altro… Cercate di ritrovare un equilibrio prima con voi stessi e poi con chi vi sta intorno. E’ difficile mantenere la calma, ma provateci.

VERGINE

Vergine, oggi non affaticatevi troppo: è un periodo non di ottima forma e benessere fisico. Dovete riguardarvi di più, dopo tutti gli sforzi degli ultimi mesi. Godetevi l’amore, dato che il momento è propizio per la coppia.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: nella giornata di oggi il consiglio è quello di dedicarvi completamente ai vostri hobby e passioni. Godetene.

