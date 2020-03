Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 25 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 25 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – mercoledì 25 marzo – sarà una giornata decisamente agitata. E, anche se siete determinati nel far andare tutto bene nel vostro rapporto di coppia, non riuscirete ad affidarvi ai buoni consigli del partner. Dovete essere più prudenti, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

TORO

Cari Toro, oggi siete in ottima forma fisica, ed è soprattutto merito dell’amore, che va a gonfie vele sia che voi siate single o in coppia. Sul lavoro anche potete stilare un bilancio positivo.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete molto stanchi e dovreste riposare un po’ durante questa giornata di metà settimana. Riequilibrare, soprattutto, corpo e mente, dopo i tanti impegni di queste ultime settimane sul lavoro. Attenti alle vostre finanze, è tempo di pensare a mettere qualcosa da parte.

CANCRO

Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la giornata di oggi vi vede stanchi e nervosi. Ovviamente questo non fa che riflettersi sulle vostre dinamiche private, a partire dal rapporto con il partner e finendo con quello con i vostri familiari. Sul lavoro, almeno, evitate ulteriori conflitti.

LEONE

Cari Leone, in questa giornata di marzo siete particolarmente positivi, anche se all’orizzonte e nel vostro presente non mancano questioni che vi danno non poche preoccupazioni. Ma siete personalità tenaci e sapete come difendere il vostro “territorio”.

VERGINE

Vergine, cercate di riposare un po’, siete alquanto stressati da alcune dinamiche di coppia e di amicizia. I rapporti che procedono a gonfie vele, invece, sono quelli con i Toro, i Capricorno e i Cancro. Lavoro? Ottime le prospettive di carriera.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: siete in ottima forma fisica, ed è soprattutto merito dell’amore.

