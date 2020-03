Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 23 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 23 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, nonostante la stanchezza, in questo momento potrete recuperare. Durante la giornata di oggi, lunedì 23 marzo, gli incontri, via internet (state a casa!), sono favoriti. In amore potrebbero esserci riavvicinamenti. Buone notizie sul fronte del lavoro.

TORO

Giornata positiva per i Toro: oggi potrebbe esserci un bel recupero. In amore si possono fare progetti per l’estate o più importanti, come l’arrivo di un figlio, ad esempio. Nel lavoro si può rimediare agli sbagli fatti di recente. Fatelo!

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è un po’ di stanchezza e di tensione durante la giornata di oggi. Attenzione a non riversare tutto lo stress di questo momento sulla vita sentimentale e sugli altri aspetti della tua vita. Nel lavoro, nelle prossime ore, potrete cercare qualcosa di nuovo.

CANCRO

Cancro, se ci sono problemi nella vita sentimentale, dovresti essere chiaro e sincero. Attenzione però a non dire le cose sbagliate. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi Saturno non è contrario: più serenità nel lavoro e nei progetti.

LEONE

Cari Leone, usate questi giorni per riflettere, entro i primi giorni di aprile dovrete decidere se continuare o no una storia. Le scelte, in questa giornata di inizio settimana, riguardano anche il lavoro e il rapporto con le persone che lavorano con voi.

VERGINE

Vergine, oggi, 23 marzo 2020, risentirai di un calo a livello fisico. In amore potrebbero esserci scelte da dover fare entro la fine del mese di marzo. Qualcuno che si era allontanato nelle prossime ore potrebbe ricomparire nella tua vita.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: previsto un recupero psico-fisico dopo le recenti fatiche. Godetevi i progressi.

