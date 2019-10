Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 30 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha svelato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, in questo periodo siete profondamente giù di morale e sottotono. Le cose non vanno come vorreste, anche perché lavorate molto ma non ottenete i frutti sperati. Per fortuna le cose migliorano soprattutto in amore, grazie a Venere favorevole. Se ci sono questioni in sospeso con il partner, è il momento giusto per chiarirvi. I single potrebbero non essere soddisfatti delle persone che stanno conoscendo, apritevi a nuove strade.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede affrontare un periodo davvero particolare, in cui sentite il peso di tutto il mondo sulle vostre spalle. In realtà dovreste affrontare il tutto con maggior ottimismo ed entusiasmo: avete indubbie capacità, e il coraggio per affrontare ogni situazione, anche le più complesse. Questo vostro impegno sarà ripagato e apprezzato, specie sul lavoro. Bene l’amore: avete ritrovato serenità.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, una giornata ricca di passione per il vostro segno: il vostro partner non potrà che esserne felice. Ultimamente siete molto preoccupati per il prossimo futuro e per quanto vi attende. Vorreste maggiori rassicurazioni e serenità. Comunque la vita sta tornando a sorridervi, e vi sta presentando nuove opportunità da cogliere al volo. Sul lavoro avete una marcia in più e lo noteranno tutti.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede parecchie discussioni per il vostro segno a livello sentimentale, soprattutto se vivete una relazione lunga e stabile. Nel vostro partner c’è parecchio malumore, che potrebbe esplodere tutto d’un tratto. Se avete commesso degli errori, cercate di farvi perdonare. Sul lavoro tanto stress, perché vi impegnate tanto ma i risultati sono modesti.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, siete particolarmente fortunati in tutto ciò che fate, e specie in amore, perché avete dalla vostra il favore delle stelle in tutto ciò che fate. Venere nel segno, infatti, vi darà maggiore spinta a fare bene e nuovo vigore e vitalità alla coppia. Sul lavoro avete maggiori chance a partire dalla giornata di oggi 30 ottobre, giocatevi bene le vostre chance. Datevi delle priorità.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vede in questo mercoledì 30 ottobre una giornata davvero positiva, dall’inizio alla fine. Non siate però troppo ottimisti, perché comunque ci sono molte situazioni in bilico, dal lavoro alla famiglia. Impegnatevi di più per risolverle. Nelle relazioni non siate pigri: concedetevi momenti di passione con la persona che amate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: le stelle sono dalla vostra parte sotto ogni punto di vista. Bene in particolare l’amore, ma anche sul lavoro potrebbero arrivare nuove opportunità.

