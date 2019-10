Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 30 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, giornata piuttosto sottotono per il vostro segno, con tanto stress e stanchezza, nonostante sia ancora mercoledì. Mantenete la calma e non agitatevi senza motivo, anche perché le cose miglioreranno presto. Già dalla serata di oggi, infatti, avrete Marte e Giove favorevoli. Così riuscirete a recuperare le energie fisiche e mentali che al momento vi mancano. Rimettetevi in gioco e osate, sia nel lavoro che in amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, vi attende una giornata davvero positiva, soprattutto in amore. Finalmente avete trovato stabilità con il partner, i single invece non devono avere fretta e volersi subito buttare in una nuova storia. Il momento per innamorarsi di nuovo arriverà quando meno ve lo aspettate. Sul lavoro se ci sono delle opportunità propizie, coglietele al volo.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo mercoledì 30 ottobre segna una fase di svolta nella vostra settimana, che è iniziata male ma finirà benissimo. Toglietevi di dosso questo pessimismo e pensate che nel weekend ogni cosa andrà per il verso giusto. I single risulteranno particolarmente interessanti e affascinanti, per cui potrebbero fare nuove importanti conoscenze. Cercate una persona che sappia ascoltarvi e apprezzarvi.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente freddi e indisponenti nella giornata di oggi 30 ottobre 2019. Le cose infatti non vanno come vorreste. In amore cambiate atteggiamento nei rapporti con il partner, e se avete commesso degli errori, ammetteteli con serenità: chi vi circonda apprezzerà. Abbiate il coraggio di prendere ance delle decisioni difficili. Incontri di poco conto nella giornata di oggi per i single.

LEONE

Amici del Leone, siete davvero invincibili e pieni di risorse. L’amore per il vostro partner vi protegge, ma anche sul lavoro le cose funzionano al meglio. Certo avete molte responsabilità, e questo vi rende sempre un po’ nervosi. I vostri colleghi vi apprezzano e si fidano di voi e delle vostre capacità. Attenti però a non stancarvi troppo. Anche voi avete diritto a riposare.

VERGINE

Per la Vergine le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vedono particolarmente dubbiosi in tutto ciò che fate. Non siete concentrati e avete perso di vista i vostri obiettivi. In amore possibili dubbi e qualche delusione. Se avete commesso degli errori, sappiate rimediare riconoscendo le cose come stanno. Bene il lavoro, con nuove e positive idee da portare avanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: bene in particolare l’amore, sia per chi è single sia per chi vive una relazione stabile. Ottimi affari e maggiori entrate.

