Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 30 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 30 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vi invita a essere maggiormente calmi con chi vi sta intorno. Siete un po’ nervosi e avete assunto un atteggiamento che vi è stato già fatto notare sul posto di lavoro e a casa. Cercate di calmarvi, oppure gli impegni diventeranno doppiamente pesanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, dovete cercare di essere più serafici e ottimisti perché siete sotto un ottimo cielo ma avete un atteggiamento sbagliato. Non perdete tempo con arrabbiature e tensioni inutili, ma pensate a godervi le cose belle della vostra vita. Spogliatevi di questa aura negativa e dai pensieri e approfittate di questo sabato per farvi coccolare dal partner.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede affacciarsi un fine settimana all’insegna del recupero fisico e mentale. Venere è ancora bella nel vostro segno e, da quando avete smosso alcune carte della vostra vita, vi sentite più motivati e vincenti. Per quanto riguarda l’amore, vivrete due giorni pieni di sesso e passione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è necessario tagliare qualche frequentazione che vi ha portato a ingrigirvi, a scoraggiarvi, ad affaticarvi a livello emotivo. Avete trascinato, come vostro solito, una situazione che avrebbe dovuto essere interrotta molto prima. Questo riguarda sia il lavoro che l’amore, ma ben presto ritroverete l’equilibrio.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede molto stanchi, affaticati dai diversi impegni e attività. Anche il cuore è affaticato, messo alla prova da qualcuno che si sta comportando come voi non vi aspettavate. Una situazione questa che, però, potrebbe anche essere stimolante. Cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno.

PESCI

Cari Pesci, è un fine settimana importante per le relazioni interpersonali. Se avete uno strappo da ricucire armatevi di santa pazienza e affrontate di petto la situazione. Se vi sentite trascurati, invece, ditelo ad alta voce e imponetevi di fronte a quelle che vi sembrano delle ingiustizie o delle mancanze di rispetto del partner nei vostri confronti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dl Sagittario: per quanto riguarda l’amore, vivrete due giorni pieni di sesso e passione!