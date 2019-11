Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 30 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 30 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, sono giornate tutte in salita, faticose ed agitate. Agli impegni del lavoro e delle famiglia si aggiunge uno stato d’animo non proprio entusiasta ed ottimista nei confronti del futuro. Eppure, se riuscirete a ricomporre alcuni pezzi, il 2020 sarà un anno ricco di felicità.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede un sabato tutto sommato positivo, almeno molto più di domenica che sarà invece una giornata meno entusiasmante e ricca di energie. Siete pieni di impegni e, dunque, molto stanchi, ma per fortuna c’è una Venere splendida a rimettervi in forma e farvi sorridere.

GEMELLI

Cari Gemelli, è un week end particolarmente “stellato” il vostro, nel senso che ricco di buone energie per impostare un dicembre che vi riempirà di soddisfazioni. È il momento dei progetti a lunga scadenza, di prendere il coraggio per salire vette che, fino a qualche tempo fa, vi sembravano irraggiungibili.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita a portare pazienza prima di fare scelte drastiche. Siete stanchi del vostro lavoro e vorreste cambiare, ma certo non si può abbandonare una sicurezza senza averne trovata prima un’altra…evitate follie. Soprattutto in questo momento in cui alcuni di voi hanno anche perso dei punti di riferimento importanti a livello affettivo.

LEONE

Cari Leone, dovete cercare di darvi dei nuovi stimoli, perché ultimamente vi siete un po’ adagiati sugli allori e questo non va affatto bene. Siete i primi a rendervi conto della vostra recente indolenza, quindi cercate di compiere qualche sforzo in più per ingranare una marcia migliore.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede una bellissima Luna che illuminerà tutto il vostro fine settimana. Finalmente nessuna preoccupazione nella vostra mente, nessun peso sul cuore, nessuna discussione o tensione. Si avvicina il 2020 e sarà un anno di ricche opportunità, se saprete coglierle, ovviamente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: un fine settimana davvero entusiasmante è alle porte, godetevelo!