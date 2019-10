Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 28 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 28 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, quanti dubbi in questo lunedì! Da giorni state pensando alla vostra vita e siete arrivati alla conclusione che qualcosa non vi soddisfa appieno. La vostra insoddisfazione si trasformerà anche in un malumore che vi renderà antipatici agli occhi degli altri. Il consiglio delle stelle è di aspettare momenti migliori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi annuncia che sarete un fascio di nervi: dal lavoro vi arriva uno stress dopo l’altro e a ciò si aggiunge anche qualche notizia non troppo positiva in famiglia. Rassegnatevi: non sarà il miglior lunedì della vostra vita. Quindi, rimboccatevi le maniche e cercate di salvare il salvabile. A metà settimana sarete in ripresa.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, siete sempre state delle persone dinamiche, a volte un po’ troppo. Tendete infatti a prendere decisioni importanti su due piedi, senza pensarci troppo. Ma non sempre questo porta buone notizie. In questo lunedì cercate di rilassarvi un po’: magari insieme al vostro partner.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi annuncia buone notizie per voi. Le stelle hanno in serbo per voi grandi novità, soprattutto dal punto di vista economico e lavorativo. Per il resto, abbandonatevi ad alcuni momenti spensierati con il vostro partner.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, l’influenza della Luna sul vostro segno comporterà qualche agitazione di troppo, in questo lunedì 28 ottobre. In amore ci saranno alcune discussioni, ma se sarete bravi riuscirete a risolvere tutto senza ingigantire la cosa.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede molto sereni, soprattutto coloro tra voi che hanno interrotto una storia che li faceva soffrire. Questo lunedì sarà per voi una giornata tutta da scoprire: fate attenzione a nuovi, importanti incontri. Ma allo stesso tempo siate consapevoli che è ancora troppo presto per rituffarsi in una nuova storia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci. Per voi sono in arrivo grandi momenti: rimboccatevi le maniche e costruite da soli la vostra fortuna. Le stelle saranno al vostro fianco.

