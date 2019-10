Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 28 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni mattina migliaia di italiani alla ricerca delle previsioni complete per il loro segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto, il noto astrologo è considerato uno dei più bravi sull’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 28 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi vi sentite in vena di grandi trasgressioni, soprattutto in amore. Se siete single, dedicatevi al divertimento senza pensare troppo, come fate invece di solito, alle conseguenze. In questo giorno trovate anche il tempo di guardare con più ottimismo al futuro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 28 ottobre 2019, non sarete al top della forma, quindi le stelle vi consigliano cautela e sangue freddo. Avete un grande progetto per il futuro prossimo, dedicate tutte le vostre (non tantissime) energie a quello, senza pensare ad altro.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà un lunedì tutto sommato positivo il vostro, nel quale dovrete cercare di chiudere eventuali discussioni sorte negli ultimi giorni. Occhio alla seconda parte della giornata, durante la quale potreste soffrire un calo delle energie.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi dice che finalmente potete tornare a sorridere. In questo giorno arriveranno per voi alcune belle notizie, soprattutto in amore. Approfittatene per recuperare al meglio le energie: da domani la settimana diventerà parecchio impegnativa.

LEONE

Amici del Leone, stanno per arrivare per voi momenti utili per riflettere a fondo sulla natura della vostra relazione amorosa. Per alcuni di voi, infatti, è arrivato il momento di trovare il coraggio di dire basta. Per altri, di fare invece il passo definitivo. Occhio a qualche disputa in famiglia: è meglio affrontare eventuali discussioni solo domani.

VERGINE

Per la Vergine le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi non sono il massimo. Il weekend appena concluso si fa sentire con tutto il suo carico di stanchezza: avete esagerato con le feste e ora dovete approfittare per riposare. Non è sbagliato, ogni tanto, desiderare di passare qualche ora da soli. Fatelo, se ne sentite il bisogno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: ottime notizie in arrivo in amore. Le aspettavate da tanto tempo, adesso dovete solo godervi il momento.

