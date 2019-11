Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 28 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vede arrivare qualche notizia che, in un modo o nell’altro, rivoluzionerà la vostra vita. Si affaccerà infatti la possibilità di cambiare lavoro, città o chissà cosa altro, quindi “accendete” al massimo la vostra flessibilità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, questa estate vi eravate fatti una promessa, quella di tagliare con certe persone e situazioni. Siete riusciti solo a metà, però, in questo glorioso intento, quindi il consiglio è di portare a termine il lavoro iniziato. Non avete ancora delle grandi stabilità, ma sicuramente siete più sicuri di quello che volete per il vostro futuro.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata in cui vi divertirete con giochi sentimentali. Avete voglia di proseguire con un eccitante flirt che vi sta dando grandi soddisfazioni e probabilmente troverete il coraggio di fare un invito a cena: era ora!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete un po’ nervosi e alla ricerca di motivi per scontrarvi con il partner. La verità è che vi siete sentiti messi da parte e questo vi è molto dispiaciuto. In effetti arriveranno delle scuse che state aspettando, un po’ troppo impazienti. Non fatela pesare troppo, tutti possono sbagliare.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede che in questa settimana maturerete un’importante decisione a livello sentimentale. È da tempo che pensate a consolidare un rapporto importate e ora vi siete finalmente decisi. Il fine settimana sarà il momento giusto per parlare a cuore aperto.

PESCI

Cari Pesci, siete un po’ stanchi e sconcentrati, quindi rimandate ogni decisione importante a quando avrete riacquisito in toto la vostra lucidità. Non è il momento per commettere grossi errori, siete in una fase della vostra vita in cui dovete compiere scelte sagge e lungimiranti.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario. Avete un’importante decisione da prendere a livello sentimentale. Il week end sarà uno dei più belli di questo 2019.