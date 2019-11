Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 28 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 28 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, questo fine di novembre non è proprio in discesa per voi. Alcuni problemi irrisolti continuano a bussare alla vostra porta, quindi è il caso di aprire, farli entrare e poi farli uscire definitivamente. Sul lavoro se qualcosa non ha preso la giusta piega non la prenderà in futuro: voltate pagina.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede avvicinarvi ai cambiamenti che vi travolgeranno del 2020. Finalmente un po’ di aria fresca, da respirare a pieni polmoni dopo mesi passati a “boccheggiare”. Se siete alla ricerca dell’amore è proprio il caso di uscire di casa o di guardarvi bene intorno: un’amicizia potrebbe trasformarsi in amore!

GEMELLI

Cari Gemelli, non è una giornata particolarmente positiva quella di oggi. Colpa della Luna in opposizione, che ostacola alcuni vostri tentativi di risolvere beghe professionali e sentimentali. La buona notizia, però, è che Venere sta iniziando un transito decisamente migliore.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede che continuerete a sentirvi poco compresi dal partner. Voi parlate e lui/lei sembra non riuscire a sentirvi e questo vi deprime moltissimo. Colpa, però, anche del vostro stato d’animo: siete particolarmente nervosi ed emotivi.

LEONE

Cari Leone, qualche rilevante novità è in arrivo sul fronte lavorativo. Finalmente siete riusciti a farvi valere facendo una proposta brillante, il che vi ha fatto ottenere molto consenso all’interno del vostro team. Sareste disposti a un trasferimento? Rifletteteci bene perché questa è un’ipotesi che potrebbe presto divenire concreta.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente sotto pressione. Avete molte cose da fare e molte responsabilità dalle quali non potervi sottrarre e questo vi rende affaticati già dal primo mattino. Fate passare questa settimana, da domenica le cose andranno molto meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro. Finalmente, dopo un periodo tormentato, cominciate a sentire pace e serenità. In amore occasioni ricche, uscite e buttatevi!