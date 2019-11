Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 27 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 27 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi questo mercoledì inizia per il vostro segno sotto i migliori auspici, ma poi peggiorerà con il passare delle ore. Qualcuno infatti cercherà di mettervi il bastone fra le ruote, facendovi perdere la pazienza. Cercate di mantenere la calma, perché altrimenti le conseguenze potrebbero essere spiacevoli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, giornata piuttosto positiva per il vostro segno. Le cose potrebbero andare anche meglio di come già vanno, solo se foste un po’ più ottimisti e fiduciosi delle vostre capacità. Avete infatti le carte in regola per fare il massimo, sia per quanto riguarda il lavoro che la vita privata. Con maggiore positività, noterete subito i vantaggi.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente sottotono. Una giornata, infatti, all’insegna del nervosismo e della tensione, per cui mantenete la calma e misurate le parole prima di aprir bocca. Questo clima negativo terminerà presto e ritroverete la serenità ancor prima che ve ne accorgiate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata in cui saranno possibili varie discussioni che vi toglieranno la serenità e il sorriso. Cercate di non cadere in eventuali tentazioni, perché c’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Fatevi scivolare di dosso alcune affermazioni pesanti, in modo da arrivare al fine settimana con la giusta tranquillità e buon umore.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita a darvi da fare in amore, soprattutto se siete single e in cerca di nuove avventure o di una persona che possa farvi battere nuovamente il cuore. Guardate avanti con ottimismo e non ripensate ai momenti negativi che avete vissuto, ci sono infatti belle notizie in arrivo.

PESCI

Cari Pesci, se avete avuto delle discussioni con il partner, cercate di parlarvi e di risolverle al più presto. Se avete sbagliato, mettete da parte l’orgoglio, ammettete l’errore e chiedete scusa. Insomma, fae il primo passo, in modo da ritrovare la serenità di coppia.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione. Bene i sentimenti sia per chi è in coppia che per i single: datevi da fare per trovare l’anima gemella.