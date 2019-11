Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 27 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 27 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, giornate in cui siete particolarmente concentrati sull’amore, perché avete più di qualche dubbio sul vostro partner e sulla sua fedeltà. Se pensate infatti che vi abbia mancato di rispetto o fatto qualche torto, parlatevi e provate a chiarire. Questi pensieri vi sottraggono tempo ed energie per tutto il resto, a cominciare dal lavoro. Attenti perché i colleghi potrebbero non apprezzare.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede finalmente la Luna non più in opposizione al vostro segno. Potete così essere finalmente voi stessi e liberarvi di quelle ansie che ultimamente vi hanno frenato. Presto arriveranno per voi altre belle notizie: affrontatele ed accoglietele con entusiasmo, specie se riguardano la vostra famiglia.

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata non certo positiva per il vostro segno. Non siete affatto dell’umore giusto, anzi siete così nervosi che potreste facilmente mordere. Meglio allora mettersi da parte ed evitare inutili discussioni, lasciando campo libero agli altri. Presto infatti arriveranno momenti migliori, dovete solo pazientare. In amore possibili malintesi con il partner: chiaritevi prima che sia troppo tardi.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi presenta diverse sfide da dover affrontare. Il vostro carattere forte, tuttavia, vi spinge ad affrontare con entusiasmo e senza paura. Anzi, non vedete l’ora che sia il momento di mettervi sotto per dimostrare tutte le vostre capacità. Questo vale in particolare per qualche collega che vi ha sempre sottovalutato.

LEONE

Cari Leone, una giornata piuttosto sottotono per il vostro segno. Sul lavoro, in particolare, avete dato il massimo e adesso sentite il bisogno di rilassarvi, tirando un po’ i remi in barca. Va bene essere professionali, ma non potete neanche trascurare tutto il resto, a cominciare dal partner e dalla famiglia. Per fortuna siete ancora in tempo per recuperare.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede che finalmente arriveranno per voi delle risposte che attendevate da tempo. Questo vale in particolare per il lavoro, dove un vostro capo potrebbe avervi fatto delle promesse allettanti, come un contratto o una promozione, salvo non non mantenerle. Questo vi ha provocato grande stress, ma adesso mantenete la calma perché presto si risolverà tutto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 27 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro. Non avete più la Luna in opposizione al vostro segno, e questo vi regala entusiasmo, sicurezza e voglia di fare. Approfittatene.