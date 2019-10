Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 19 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Come tutti i giorni, anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e seguito in Italia. Le sue previsioni sono considerate infatti le più credibili i e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno: l’astrologo, del resto, partecipa sempre ad alcune trasmissioni televisive (in Rai a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele) dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno in corso e per i seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 19 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si apre un weekend in cui finalmente riuscite a recuperare dallo stress degli ultimi giorni. Il lavoro infatti vi porta via tante energie, soprattutto a livello mentale. Il futuro vi inquieta e vi fa paura, per questo avete sempre un po’ la testa sulle nuvole. Approfittate del weekend per dedicarvi maggiormente all’amore: sentite infatti la necessità di sentirvi utili per qualcuno di speciale. Ricaricate le pile e preparatevi agli impegni e alle sfide che verranno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox le stelle saranno davvero positive in questo sabato 19 ottobre. Potreste riallacciare rapporti con persone speciali, con cui non vi vedevate da tempo. Se invece siete in coppia, approfittatene per stare con il vostro partner e godervi un weekend all’insegna della passione. Sul lavoro invece periodo piuttosto stressante e in cui mancano le soddisfazioni. Per ora non pensateci.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata di grande stress, in cui dovete recuperare e approfittare per rilassarvi. Riposatevi, dunque, e dedicatevi all’ozio e al riposo più totale, anche perché le sfide e gli impegni in futuro non mancheranno. Questo vi permetterà di staccare la spina e ricaricare le pile.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo Paolo Fox si apre per il vostro segno un periodo di grandi dubbi e tensioni in amore. Tante infatti le incertezze intorno al vostro partner, come se vi stesse nascondendo qualcosa di importante. Verificate bene prima di fare accuse precise, perché potreste ferire inutilmente la persona amata. Se invece i vostri sospetti sono reali, valutate se è il caso di chiudere questa storia.

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, anche durante il weekend, siete totalmente presi dal lavoro. Non pensate ad altro, ma questo può essere un boomerang che vi si ritorce contro, perché potrebbe influire negativamente sugli affetti personali e in particolare i rapporti con il partner. Datevi da fare e andate dritti per la vostra strada, anche se chi vi circonda potrebbe non apprezzare e lamentarsi.

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi sabato 19 ottobre è una giornata da dedicare tutta ai sentimenti. Avete delle stelle davvero favorevoli, che vi proteggono e vi permettono di trascorrere un po’ di tempo in serenità con il partner. Durante la settimana, per via dei tanti impegni, vi siete infatti visti poco. I single invece devono ancora aspettare: arriveranno tempi migliori.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: avete un quadro astrale davvero ottimo, che vi permette di recuperare rapporti con persone speciali con cui ultimamente le cose si erano raffreddate.

