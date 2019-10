Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 19 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox: anche oggi come ogni mattina sono migliaia di italiani alla ricerca delle previsioni complete per il loro segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto, il noto astrologo è considerato uno dei più affidabili sull’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 19 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente nervosi e agitati. Cercate di mantenere la calma, perché a volte perdete la pazienza anche senza motivo. Inoltre tendete troppo a piangervi addosso, ,ma non è che il mondo trami sempre contro di voi. Per fortuna questo grande nervosismo è passeggero. In amore, dopo un periodo di crisi, finalmente trovate la pace. I single invece dovranno attendere tempi migliori.

TORO

Cari amici del Toro, secondo Paolo Fox si apre per il vostro segno un weekend davvero al top. La settimana è stata piuttosto stressante e ricca di impegni, con tanto lavoro da portare a termine. Finalmente potete recuperare e approfittare del weekend per ricaricare le pile. In particolare trascorrete il più tempo possibile in compagnia del partner e curate le relazioni interpersonali, grazie all’influsso positivo della Luna. Ancora problemi economici da risolvere.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si apre per il vostro segno un fine settimana davvero al top per quanto riguarda i sentimenti. Le stelle infatti vi favoriscono sotto ogni punto di vista, e in particolare nelle relazioni di ogni tipo, comprese quelle con i familiari e gli amici. In generale il consiglio è quello di lasciarvi andare di più, spesso infatti vi trattenete troppo, sia nei sentimenti che nei rapporti interpersonali. Uscite di più invece di restare sempre chiusi in casa.

CANCRO

Amici del Cancro, secondo Paolo Fox la giornata di oggi 19 ottobre 2019 è favorita dalle stelle soprattutto per quanto riguarda una posizione favorevole della Luna. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti. In amore periodo davvero al top, che vi spinge a dichiararvi con una persona che vi piace. Siete davvero affascinanti e irresistibili: nessuno vi può dire di no. Osate di più, dunque, soprattutto se siete single.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede un sabato 19 ottobre davvero all’insegna del nervosismo per il vostro segno. I problemi e i contrattempi non mancano, per questo potreste perdere facilmente la pazienza. In questo weekend, inoltre, potreste ricevere qualche cattiva notizia da un vostro familiare. I troppi impegni non devono però allontanarvi dal partner: attenzione a non trascurare l’amore.

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, sabato 19 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi sabato 19 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 19 ottobre 2019

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi si apre un weekend davvero pieno di cose da fare. Approfittatene per portare avanti i vostri hobby e passatempi preferiti, sfruttando al massimo le vostre capacità. Uscite e dedicatevi agli amici e all’amore. I single potrebbero aver incontrato da poco una persona speciale: approfondite questa conoscenza.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: avete un quadro astrale davvero ottimo, che vi protegge soprattutto nei sentimenti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI