Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 19 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 19 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, non sarà proprio la giornata dei vostri sogni. E tutto perché c’è qualcosa che sembra essersi rotto nella storia d’amore con il partner: venite da giorni di grandi litigi e anche oggi non riuscirete a farne a meno. Cosa vi succede? Le stelle vi consigliano di andare a fondo a questa faccenda e di non lasciare cadere le discussioni. Prolungare significa solo peggiorare la situazione.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovete prepararvi finalmente ad alcune novità sul lavoro. Sono mesi che attendete notizie o semplicemente che sperate ci possa essere un barlume di speranza per migliorare la vostra situazione. Oggi potrebbe esaudirsi un vostro desiderio: sarete però abbastanza bravi da prendere il treno al volo?

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Cupido continua a recitare il suo monologo nei vostri confronti e così vi ritrovate più innamorati che mai. Ma se la vita di coppia procede senza intoppi e con grande passione, lo stesso non si può dire per il lavoro. Ultimamente state ricevendo una delusione dopo l’altra: il consiglio delle stelle è di concentrarvi maggiormente sull’aspetto professionale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox annuncia un’ottima giornata in arrivo per voi. Il motivo? Sul lavoro riuscirete a raggiungere alcuni obiettivi che vi eravate posti all’inizio del mese. Un po’ meno bene invece in amore, ma è una cosa che al momento non vi preoccupa. Per adesso, l’ambizione personale vince su tutto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vivrete una giornata molto interessante, ma anche stressante. Riceverete stimoli nuovi da un incarico di lavoro ricevuto negli ultimi giorni: se tutto andrà come prevedete, vi ritroverete in tasca una bella promozione. Ma quanta fatica! Trovate il tempo di pensare anche a voi stessi.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente in difficoltà. State soffrendo per diversi motivi, ma su tutti sentite la mancanza di un buon appoggio dal punto di vista economico. Senza sicurezza di entrate costanti, non riuscite a concentrarvi sul resto della vostra vita. Che fare? Abbiate ancora un po’ di pazienza.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: sentite che sul lavoro è finalmente arrivato il vostro momento. Dovete dimostrare tutte le vostre capacità, ma con queste stelle benevole sarà quasi una passeggiata.