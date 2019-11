Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 19 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 19 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox annuncia Venere in vostro favore. Preparatevi perché sarete davvero baciati dalla fortuna, soprattutto per quel che riguarda l’amore. Se state vivendo una storia di lungo corso, sarete bravi a trovare nuovi stimoli. Per le nuove relazioni, invece, non dimenticate di fare le cose gradualmente nonostante l’entusiasmo iniziale.

TORO

Cari Toro, nella giornata di oggi non vi sentirete in gran forma. Tra qualche malanno di stagione e un entusiasmo non troppo alto per il vostro lavoro, finirete per vivere un martedì decisamente al di sotto delle aspettative. Però abbiate fiducia, perché nei prossimi giorni Venere sarà favorevole anche al vostro segno. E allora cambierà tutto.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox continuate a vivere un periodo di gioie alternate a grosse delusioni. Non riuscite ad avere continuità nelle emozioni e neanche sul lavoro: un giorno sentite di essere finalmente vicini al traguardo e alla realizzazione personale, ma subito dopo crollate. Cercate di circondarvi solo di gente positiva.

CANCRO

Cari amici del Cancro, potete tirare un sospiro di sollievo dopo un lunedì impegnativo al massimo. Finalmente oggi troverete il tempo di rilassarvi e pensare a voi stessi. Avevate lasciato qualcosa in sospeso per caso? Forse è il caso di riallacciare i fili e tornare finalmente a vivere e non più a sopravvivere. Le stelle saranno con voi.

LEONE

Cari Leone, questa sarà una settimana ricca di cambiamenti per il vostro segno. Dal lavoro all’amore, dalla famiglia agli amici, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede che niente si salverà dalla vostra sfrenata voglia di novità. Le stelle vi favoriranno soprattutto dal punto di vista sentimentale: potete mettervi finalmente alle spalle un periodo di crisi nera con il partner e guardare nuovamente con fiducia al futuro.

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox ci sono buonissime possibilità di successo dal punto di vista lavorativo. È il momento di spingere al massimo per raggiungere i vostri obiettivi, anche se ciò significa sacrificare qualche rapporto personale. Belle novità in arrivo anche in ambito economico.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: avete sperimentato sulla vostra pelle cosa significa essere a un passo dalla depressione. Adesso che siete finalmente in ripresa, tutto il mondo è vostro. E voi siete pronti a conquistarlo.