Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 15 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Come tutti i giorni, anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e seguito in Italia. Le sue previsioni sono considerate infatti le più affidabili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox: l’astrologo, del resto, partecipa sempre ad alcune trasmissioni televisive (in Rai a Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e in radio su LatteMiele) dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno in corso e per i seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 15 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, ultimamente vi siete tolti un peso, rappresentato dalla Luna in opposizione, e potete guardare con maggior entusiasmo al futuro. Avete dei progetti ambiziosi e tutte le carte in regola per fare bene, semplicemente dovreste puntare maggiormente sulle vostre capacità. Nuove emozioni in arrivo: favoriti i nuovi incontri, sia in ambito lavorativo che sentimentale, soprattutto per i single. Attenti però a non spendere oltre il dovuto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox è il momento giusto per progettare il vostro futuro. Dovete avere fiducia nelle stelle, che mai come in questa fase vi proteggono e vi sostengono. Alcuni recenti cambiamenti, infatti, vi permetteranno di realizzare presto i vostri obiettivi. Alcune decisioni prese nei mesi scorsi dovranno essere riviste.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente vogliosi di nuovi importanti sentimenti. Volete infatti innamorarvi di nuovo, perché vi siete resi conto di essere stanchi di continui problemi e delusioni e non volete più stare da soli. Vi sentite ormai pronti per lanciarvi in nuove avventure. Il cambiamento riguarda anche il lavoro, dove la solita routine vi ha decisamente stancato. Avete infatti bisogno di nuovi stimoli.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo Paolo Fox siete davvero in ottima forma. Le stelle vi accompagnano, e per questo voi potete affrontare questo martedì 15 ottobre con grande entusiasmo, anche se problemi e contrattempi potrebbero non mancare. Sul lavoro ma anche nel privato vi rendete conto come in tanti prendano molto in considerazione le vostre idee: questo vi rende orgogliosi ma è anche una responsabilità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, Urano nel segno vi rende particolarmente imprevedibili. Volete infatti fare molto, spaccare tutto, ma non sempre è così facile, anzi. Avete per questo grande energia, tanto che vorreste condizionare le persone che vi circondano. Non eccedete e mantenete il controllo, soprattutto nelle parole che usate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi martedì 15 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 15 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 15 ottobre 2019

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede per voi una fase molto importante, durante il quale potete recuperare un rapporto a cui tenete particolarmente. Nel weekend, poi, le cose migliorano notevolmente in tutte le relazioni. Parecchi dubbi, invece, in amore per quanto riguarda i rapporti con il partner. Parlatevi di persona ed affrontate le cose che non vanno.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno. Avete un quadro astrale davvero positivo, che vi protegge e vi vede protagonisti in tutto ciò che fate.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE