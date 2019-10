Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 15 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 15 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi invita a darvi finalmente delle priorità. In questa fase la vostra unica priorità non può che essere il denaro. Ultimamente avete infatti avuto delle spese impreviste, per cui in questi giorni potreste sentirvi un po’ a corto di fondi. Non gira bene neppure l’amore, specie per chi ha avviato da poco una nuova relazione. Prima di prendere decisioni importanti, le stelle consigliano di aspettare la fine di questa settimana.

TORO

Cari amici del Toro, secondo Paolo Fox siete delle persone molto precise, ma al tempo stesso questa vostra maniacalità può dare fastidio alle persone che vi circondano. Potreste quindi avere delle discussioni anche senza validi motivi. Mantenete la calma e non innervositevi inutilmente. In amore ci sono evidenti problemi di troppo con il partner: parlatevi e provate a chiarirvi.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, in questo martedì 15 ottobre siete particolarmente energici e vogliosi di fare bene. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, se avete avuto dei comportamenti che hanno infastidito chi vi circonda, è il momento che facciate autocritica e ammettiate i vostri errori. Nei rapporti con il partner chiarite eventuali litigi e vivete giornate serene. Bene i sentimenti per chi ha avviato da poco una relazione.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di domani 15 ottobre prevede ottime stelle in questo martedì per il vostro segno. Come si suol dire, avere una marcia in più, dovuta proprio a questo cielo così favorevole. Soprattutto sul lavoro è il momento di prendere decisioni importanti, anche se impopolari. Questo vale anche per l’amore: favoriti nuovi incontri per i single, dovete semplicemente darvi da fare.

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente stanchi in questa prima parte della settimana. In questo periodo infatti lavorate davvero tanto e per questo le energie stanno per terminare. D’altronde non potete fare tutto voi, per cui staccate un po’ la spina e fate che anche gli altri colleghi si diano da fare.

VERGINE

Cari amici della Vergine, se ci sono questioni della vostra vita che vi fanno soffrire e vi tolgono il sonno, è il momento di darci un taglio e cambiare. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, infatti, ragionando bene sul da farsi troverete le soluzioni migliori a questi problemi. Mettetevi in gioco senza paura, purché al vostro fianco ci siano le persone giuste.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: grazie ad un ottimo quadro astrale, riuscirete a ottenere il massimo da tutto ciò che fate. Bene in particolare l’amore.

