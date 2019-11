Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi a predire l’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 12 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi preannuncia che avrete un’occasione molto ricca da cogliere al volo. Solo che, con tutta probabilità, qualche imprevisto arriverà a farvi perdere tempo e questo vi farà arrabbiare. Ed è davvero un peccato, perché ultimamente il vostro umore è tornato sereno e positivo.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi prevede che la vostra situazione sentimentale sta per arrivare a una svolta decisiva. Siete stanchi di determinati comportamenti e avete voglia di mettere bene le cose in chiaro con il partner. Se riuscirete ad arrivare a compromesso allora sarà possibile andare avanti, oppure è meglio abbandonare l’impresa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox se da oggi vi concentrerete sull’obiettivo, entro la fine della settimana riuscirete a ottenere qualcosa che vi sta davvero molto a cuore. Avete ritrovato la vostra energia e non vedete l’ora di usarla e investirla al meglio.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la giornata è assolutamente positiva. Non c’è tensione dell’aria, né in ufficio né in casa nel vostro privato. E le cose andranno anche meglio nel fine settimana, quindi il consiglio è quello di cercare di recuperare qualcosa che si è rotto.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, Paolo Fox prevede una giornata all’insegna del nervosismo visto che qualcuno vorrà imporvi una scelta che proprio non riuscite ad accettare. Non scatenate una guerra, però, perché il vostro nemico – almeno al momento – è più equipaggiato di voi per combattere e vincere. Attendete lunedì prossimo prima di affrontarlo.

Potrebbero interessarti Oroscopo di oggi martedì 12 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 12 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 12 novembre 2019

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la giornata sarà assolutamente positiva sul lavoro e molto meno per quanto riguarda la sfera del vostro privato. È una fase in cui siete pieni di dubbi, in cui non riuscite a credere alle promesse altrui e in siete molto pignoli e intolleranti.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro, che vivrà una giornata di recupero e assolutamente priva di stress sia a lavoro che a casa. È il momento di approfittarne se avete delle scuse da chiedere e un rapporto da recuperare.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI