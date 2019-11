Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha diffuso le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 12 novembre ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox c’è una cosa importante che dovete assolutamente cominciare a fare: dimenticare chi vi ha fatto del male e fare nuovo posto nel vostro cuore. Se vi porrete con il giusti atteggiamento, tra l’altro, non sarà così difficile: il 13 potrebbe essere la giornata per un piacevolissimo incontro.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, con la Luna in opposizione siete particolarmente nervosi e irruenti, quindi se dovete prendere delle decisioni importanti è forse il caso di attendere che il vostro umore migliori. Per ritrovare l’armonia, però, dovrete attendere il fine settimana; nel frattempo cercate di evitare scontri e litigi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede che, nell’ambito familiare, dovrete abituarvi a qualcosa di nuovo. In amore, invece, vi si richiede pazienza: l’ansia, come la fretta, è cattiva consigliera. Quello che state aspettando arriverà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra Luna è positiva e vi darà modo di esprimere le vostre idee in modo diretto a chi si rifiuta di ascoltarle o prenderle in considerazione. Avete molta voglia di emergere e di prendervi le soddisfazioni che vi spettano. Ottimi i rapporti interpersonali, soprattutto quelli di amicizia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox questa è una settimana dove potreste riuscire a segnare diversi goal. In effetti le stelle vi illuminano di tutta la loro bellezza e sono pronte a darvi il massimo, quindi andatevelo a prendere: un nuovo lavoro? Un nuovo amore? Avete l’imbarazzo della scelta.

PESCI

Cari Pesci, benissimo l’amore, meno bene la famiglia. Siete carichi di fascino ed erotismo e chi vi fa la corte da qualche settimana questa volta impazzirà davvero nel vedervi così in forma. Forse è il caso di dargli una possibilità!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è sicuramente quello del Capricorno: avete una bellissima Luna a “baciarvi”, quindi approfittatene per conseguire qualche conquista professionale che bramate da tempo. Grandiosa l’amicizia!

