Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 1 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 1 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 1 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, in questa giornata di inizio aprile la stanchezza si fa sentire. L’amore torna protagonista, ottimo momento per i sentimenti. Nel lavoro rimanda le cose importanti a venerdì. Domani non è aria…

TORO

Cari Toro, per voi si apre un aprile importante per i sentimenti. Dal 19 il Sole sarà nel segno e tutto risulterà più facile. Bene nel lavoro. Questioni riguardanti la casa possono essere risolte a breve.

GEMELLI

Gemelli, bene per l’amore: c’è voglia di rendere ufficiale una storia. Le cose miglioreranno ulteriormente dal 3 di aprile. Nel lavoro ci sono miglioramenti in vista, sei in fase di recupero. Cogli l’attimo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani cercate di rimanere rilassati, di non caricarvi troppo di stress. Le storie che nascono ora potrebbero diventare importanti nel giro di pochi giorni. Recupero nel lavoro.

LEONE

Leone, questo è il momento giusto per risolvere qualche problema, ma bisogna mettere l’ansia e il nervosismo da parte. Amore? Fate pace. Secondo Paolo Fox, nel lavoro bisogna riflettere bene prima di concludere nuovi affari, non dimenticare il lato economico.

VERGINE

Cari Vergine, in amore approfittate di questi primi giorni di aprile per inventarvi qualcosa da fare con il partner. Ovviamente dentro casa… Allontanatevi dalle situazioni lavorative che non vi piacciono.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Leone: è arrivato il momento di fare pace, di risolvere delle questioni. Ma con calma…

