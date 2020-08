Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 16 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 16 agosto 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 3 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti provare a rilassarti un po’. Nelle ultime ore c’è stata una polemica, una tensione e tu da allora non riesci a smettere di pensarci. Prova a staccare la spina! Lunedì ci sarà un netto miglioramento. Nel frattempo, evita ogni tipo di problema e di competizione.

TORO

Domani avrai una bella forza, che durerà per tutto il fine settimana e anche a inizio prossima settimana! Non dovresti sottovalutare un incontro che farai nelle prossime giornate. Gestisci meglio le tue finanze: negli ultimi tempi hai speso troppi soldi!

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e nei prossimi giorni ti sarai più ottimista e sorridente: un piccolo segnale della tua ripresa! La tua vera rivalsa arriverà a fine anno con delle gran belle soddisfazioni. Sarà possibile liberarsi da un fardello che pesa da tempo o risolvere un problema.

CANCRO

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani e nei prossimi giorni chi ha appena conosciuta una persona e vorrebbe dichiararsi potrà avere ottime possibilità di successo. Non dovresti sottovalutare nemmeno le storie passate, a meno che non ci sia troppo risentimento.

LEONE

Cari Leone, giornata piuttosto complicata in amore per il vostro segno. Cercate allora di evitare discussioni e tensioni soprattutto con il partner. Se dovete prendere delle decisioni importanti, rimandatele al prossimo fine settimana. Qualche tensione sul posto di lavoro, ma il vostro impegno verrà apprezzato e riconosciuto.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani si prevede una giornata molto positiva per i sentimenti. Favoriti gli incontri soprattutto per chi è single. Dovete però uscire di casa e darvi da fare, altrimenti i cambiamenti non avverranno per magia. Notizie favorevoli in arrivo anche dal punto di vista lavorativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello dell’Ariete. Rispetto al passato avete superato i momenti più complessi e ora siete pronti per ripartire.

