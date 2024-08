Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 9 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 9 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore sperimenterete una grande spinta energetica mentre la Luna transita nel vostro segno. Quando vi innamorate provate bellissime emozioni. Fate incontri speciali e stringete nuove amicizie. Giornate come queste possono essere sfruttate per staccare la spina e riposarsi un po’.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 agosto 2024), la tensione degli ultimi giorni è finita. Da qui in poi dovreste fermarvi a considerare nuovi progetti e impegni, mentre si avvicina un periodo particolarmente fruttuoso. Anche se all’inizio il cambiamento può incutere un po’ di timore e qualche incertezza, presto vi renderete conto che ne sarà valsa la pena.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore potreste sentirvi poco bene o in ogni caso alquanto agitati, dovrete sforzarvi nello stare calmi ed avere più pazienza. Qualcuno potrebbe aver già accettato impegni onerosi per l’autunno e qualcuno potrebbe aspettarsi nuove interessanti opportunità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, c’è tanto da lavorare per fare chiarezza e capire se ci si può fidare delle persone. Non è mai facile farlo e a volte anche pensarlo dopo aver ricevuto sonore fregature. Per quanto riguarda il lavoro, d’ora in poi diventerete più forti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 agosto 2024), quello che state vivendo sarà un momento interessante a livello di relazioni. Uscite dalla zona comfort! Anche le coppie di lunga data hanno i loro problemi causati da qualche spesa di troppo. Il lavoro vi offrirà nuove opportunità interessanti.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore potreste risentire dei fastidi emersi nelle ultime ore. L’opposizione di Venere evoca paura e confusione riguardo all’amore rendendovi più sospettosi e critici nei confronti degli altri. Non è sicuramente un periodo facile da affrontare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: nel corso delle prossime ore sperimenterete una grande spinta energetica mentre la Luna transita nel vostro segno.