Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 9 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 9 agosto 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna opposta può causare ritardi e provocare dei contrattempi. Tuttavia, ciò capita in un periodo per voi positivo e stimolante in cui vi sentirete a vostro agio e vi divertirete molto. Fino alla fine del mese la vostra attenzione sarà rivolta all’amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 agosto 2024), sul lavoro dovete fare e rivedere molte cose. Queste settimane sono fondamentali per recuperare un amore. Questo è il momento ideale per dimenticare il passato ma continuando a fidarvi del vostro istinto. Interessanti le relazioni con le persone del Cancro o della Bilancia.

GEMELLI

Cari Gemelli, si fa decisamente un passo in avanti. Nel corso delle prossime ore vi sentirete molto meglio. La Luna in Bilancia vi aiuterà a ritrovare la pace che vi è mancata negli ultimi tempi. L’amore richiede molta pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, adesso si preferiscono contratti e accordi. Dovete fare la vostra parte e cercare di non imporvi troppo o causare inutili polemiche. Ci saranno nuove proposte. Frequentate la persona e non perdete troppo tempo con persone superficiali e allo stesso tempo complicate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 agosto 2024), questo è un mese stimolante che vi regalerà anche tante emozioni. Potrete realizzare molto sia in amore sia nel lavoro. Chissà, magari incontrerete qualcuno di speciale…Il Sole nel vostro segno zodiacale potrebbe offrirvi una o più opportunità di lavoro da non perdere.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore di questo agosto 2024 gli astri vi spingeranno a smettere di pensare e ad agire in modo più istintivo e deciso. Se non vi piace qualcosa, chiudetelo senza farvi mille pensieri. Se volete cambiare la vostra vita, fatelo e basta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: questo è un mese stimolante che vi regalerà anche tante emozioni.