Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 5 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, potresti vivere un momento di grande passionalità e i nuovi amori saranno favoriti. Sul lavoro cerca di non commettere errori perché quello che fai in questo momento sarà molto importante per il tuo futuro. In questo periodo sei un po’ troppo aggressivo, cerca di scaricare la tensione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 5 luglio 2024), le coppie che non vanno d’accordo da un po’ stanno vivendo un momento critico. Fai attenzione alle parole, a volte si rischia di non essere compresi, la tua ironia potrebbe non essere capita. In campo lavorativo Giove porterà dei cambiamenti, ma tu, tra oggi e domani non agitare troppo le acque.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se sei single dovresti frequentare gente nuova, hai tanto fascino e capacità di azione, non avere paura di osare. La Luna è in sestile, quindi aumenta la possibilità di fare degli incontri. Se lavori come dipendente ci saranno dei progressi, ma fai attenzione al portafoglio, spendi sempre troppi soldi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovresti passare più tempo con il tuo partner, pensi troppo al lavoro, inoltre potresti avere qualche piccola discussione con un tuo familiare. Oggi ti senti molto ottimista e propositivo. In campo lavorativo, ultimamente hai avuto molti impegni e ti sei stancato tanto, ora è giusto concedersi un po’ di riposo per ricaricare le energie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 5 luglio 2024), è da ieri che sei molto nervoso a causa di alcune discussioni che hai avuto in famiglia. Ti senti molto agitato ed è per questo che hai bisogno di staccare un po’, magari potresti organizzare qualcosa di divertente in compagnia dei tuoi amici. Sul lavoro, forse dovresti prenderti una pausa, la Luna è nel tuo segno e questo potrebbe portarti molta agitazione.

PESCI

Cari Pesci, in questi giorni hai bisogno di un po’ di tranquillità. Oggi potresti discutere con il tuo partner, quando sei arrabbiato rischi di reagire con impulsività, tieni a bada le parole. In campo lavorativo, se in passato hai abbandonato un progetto, ora potresti pentirtene e tornarci su.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: avete bisogno di frequentare gente nuova, variare, uscire, cambiare le vostre abitudini.