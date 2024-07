Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 4 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 4 luglio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la prima metà di questo mese di luglio premia i sentimenti, non avere paura di metterti in gioco, altrimenti ti perderai tutte le cose belle che ti riserveranno queste giornate. Stai vivendo un periodo molto creativo e alla fine del mese arriverà il meglio per te.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 4 luglio 2024), in questa giornata anche le coppie di lunga data verranno messe alla prova. Hai sempre voglia di discutere, ma fai attenzione a non agitare troppo le acque, ultimamente ti sei impegnato molto nel lavoro e poco nell’amore e questo periodo così stressante ti ha portato spossatezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, cerca di evitare lo stress, oggi la Luna è a tuo favore e può donarti un po’ di stabilità. Hai troppa ansia e rischi di esasperare ogni cosa. Sul lavoro, in questo periodo sei un po’ affaticato. Tra oggi e domani sarebbe meglio evitare passi azzardati anche perché sentirai qualcuno telefonicamente che ti farà arrabbiare molto.

CANCRO

Cari Cancro, anche quella di oggi è una giornata un po’ sottotono, ma è comunque possibile recuperare. Potresti provare un’attrazione fatale per qualcuno nato sotto il segno del Leone o dello Scorpione. Qualcuno di voi potrebbe avere la possibilità di confrontarsi con i propri parenti. In campo lavorativo, in questa prima parte dell’anno hai combattuto e faticato tanto, ora è arrivato il momento di prendersi una rivincita.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 4 luglio 2024), buone notizie in arrivo perché Venere rimarrà nel tuo segno fino al mese di ottobre, quindi anche gli amori nati da poco potrebbero diventare qualcosa di molto importante. Fai attenzione, potresti discutere con qualcuno nato sotto il segno dei Pesci o del Sagittario. Sul lavoro sei troppo stressato, devi cercare di risolvere questo problema al più presto.

VERGINE

Cari Vergine, in questi giorni sarai un po’ teso, cerca di non prendere troppo di petto le cose che vivi. Se sei in crisi con il tuo partner, tra oggi e domani presta particolare attenzione. Non pensare troppo al lavoro e cerca di mantenere la calma. Per quanto riguarda la tua salute, evita di strapazzarti troppo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: con Venere dalla vostra parte potrete ottenere grandi cose, specie in amore.