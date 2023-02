Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 3 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 3 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è arrivato il momento di cercare soluzioni in amore perché c’è qualcosa che non va. Sul lavoro è arrivato il momento di ripartire da zero e da marzo ci saranno grandi occasioni. Saprete coglierle al volo? Sta a voi dare il massimo, non basta l’aiuto delle stelle se poi non c’è il vostro reale impegno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 3 febbraio 2023), tutti gli amori che nascono adesso si riveleranno importanti. Giove è favorevole e aiuta sia in amore che sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attenzione perché avete la luna contraria quindi potrebbe esserci qualche battibecco d’amore. Sul lavoro bisogna risolvere diverse questioni finanziarie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la luna è dalla vostra parte quindi bene per questa giornata che promette grandi cose. Sul lavoro è un momento così così ma presto andrà meglio. Dovete dimostrare di che pasta siete fatti e osare più, non rimanete ancorati alla vostra comfort zone.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 3 febbraio 2023), le stelle sottolineano che c’è qualcosa che non va in amore. Sul lavoro possibili discussioni in arrivo ma cercate di gestire tutto al meglio.

PESCI

Cari Pesci, arriva una bella carica emotiva in questa giornata. Godetevela tutta. Sul lavoro coltivate i contatti che si riveleranno fondamentali. Potete ottenere grandi cose e dimostrare di che pasta siete fatti. Osate di più e non mancheranno grandi sorprese di ogni sorta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: questa giornata promette grandi cose. Le stelle vi assistono, ma poi siete voi che dovete spingere sull’acceleratore.