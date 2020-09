Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 25 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 25 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, attenzione perché oggi qualcuno potrebbe davvero farvi perdere la pazienza, per cui mantenete la calma e cercate di prendere le distanze. Sul fronte lavorativo le cose migliorano, ma sempre meglio volare bassi ed essere cauti e prudenti. Nuove opportunità da qui a fine anno. Fatevi trovare pronti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox se ci sono tensioni e discussioni, meglio parlarsi e chiarire, invece di continuare a rimandare. Altrimenti rischiate di peggiorare le cose. Molti rapporti invece, se troverete un accordo, potranno rifiorire. Sul fronte lavorativo cercate di evitare conflitti. Grandi novità in arrivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, grandi sorprese in arrivo, soprattutto a livello sentimentale. Preparatevi quindi a un weekend di passione e nuovi incontri per i single. La mattinata porterà consiglio. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non strafare, perché altrimenti arriverete davvero stanchi e fuori forma. Avete bisogno di un po’ di tempo per voi stessi.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox avete la Luna nel segno e questo è sempre un ottimo segnale. Avete infatti molte energie e tanta voglia di fare, soprattutto in amore. Trascorrete più tempo possibile con il vostro partner. Sul fronte lavorativo è il momento migliore per stringere nuovi accordi. Ultimamente però avete avuto troppe spese, meglio quindi fare attenzione ai soldi.

ACQUARIO

Cari Acquario, ci sono ancora tante situazioni da affrontare con calma e cautela. Settembre in generale non è stato un mese facile per voi, anzi i conflitti hanno raggiunto l’apice. Lavorativamente arriveranno presto momenti positivi, con nuovi impegni e collaborazioni. Siete pieni di energie, e questo si vedrà in tutto ciò che fate.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox sarà un weekend davvero positivo, grazie alla Luna che vi protegge e favorisce l’amore. Chi è single potrebbe trovare presto l’anima gemella. Nuovi contatti e collaborazioni in vista anche a livello lavorativo, soprattutto per chi ha una professione creativa. Date il meglio di voi stessi e lasciate spazio alla fantasia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la Luna vi regala un weekend all’insegna dei sentimenti. Bene anche il lavoro.

