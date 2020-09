Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 25 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 25 settembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 25 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, giornata qualche problema in amore per il vostro segno, o almeno per alcuni di voi. Se ci sono stati litigi con il partner, meglio parlarsi e cercare un accordo. Sul fronte lavorativo dovete dare il massimo. Questo vale anche per chi studia: concentrati e dritti fino alla meta.

TORO Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox godete di un quadro astrale davvero ottimo. Luna, Giove e Saturno dalla vostra parte: che volete di più? Approfittatene per chiarire questioni rimaste in sospeso. Sul lavoro forse è arrivato il momento di voltare pagina. Non siete più soddisfatti del vostro impiego e volete dare una svolta alla vostra vita. Non sarà facile, anche perché siete degli abitudinari.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, novità in arrivo per il vostro segno. I single potrebbero presto fare ottimi incontri, per cui lasciatevi andare in amore e siate più ottimisti. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti con entusiasmo. Sul lavoro qualcosa si sta muovendo, ma ancora il tutto procede a rilento. Abbiate pazienza, il periodo d’altronde è difficile per tutti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox sarà una giornata strana e con molte incognite. Fate dunque attenzione, soprattutto in amore. Problemi con Capricorno, Bilancia e Ariete. Dopo tanti sacrifici, sul fronte lavorativo è il momento di staccare la spina e rilassarvi. Non mancano i conflitti e i problemi da risolvere. Usate tutta la vostra diplomazia.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, domani vivrete una giornata all’insegna della tensione in amore. Un periodo complesso e agitato, e le cose potrebbero peggiorare nel weekend. Cercate di mantenere la calma e non litigare inutilmente con chi vi circonda. Sul lavoro fate molta attenzione: in questo periodo avete avuto delle spese eccessive, soprattutto in ambito familiare, e adesso potreste trovarvi un po’ in difficoltà economica. Eliminate il superfluo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox si prevede una giornata molto positiva, soprattutto in amore. Non restate chiusi in casa, ma uscite e divertitevi. Le stelle vi assistono. Sul fronte lavorativo, molti di voi hanno avuto conferme piacevoli negli ultimi mesi. Fate in modo di ripagare chi vi ha dato fiducia.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: ottime prospettive in amore e sul lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 25 settembre 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 24 settembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 24 settembre 2020