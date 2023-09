Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 22 settembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 22 settembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state attraversando una fase di alti e bassi, ma non c’è nulla da temere: restate calmi e state sempre sul pezzo. In amore potreste sentirvi un po’ confusi, ma si tratta di qualcosa di passeggero, presto tornerà il sereno. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete impegnarvi di più.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 settembre 2023), state attraversando un periodo fortunato, navigate con il vento in poppa. Il vostro spirito d’avventura è decisamente alto, non c’è niente che possa fermarvi ora. Il lavoro procede molto bene. In amore gira quasi tutto per il vero giusto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi state chiedendo perché le cose non vanno come vorreste… Vi state facendo trascinare dal vostro spirito avventuroso, ma dovete stare attenti perché potreste mettere in crisi le finanze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo momento per voi non esiste stabilità. In amore tutto procede normalmente, niente di eccezionale, si è caduti un po’ nella routine, forse ci vuole una scossa ogni tanto per ravvivare il rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, le cose non girano come vorreste e anche le vostre finanze non sono così stabili.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 settembre 2023), state andando verso un periodo di alti e bassi. Il livello di compatibilità con gli altri è alto. Nel lavoro dovete essere più attenti e concentrati. L’amore promette bene, non ci sono particolari problemi all’orizzonte, piuttosto dovreste occuparvi del vostro equilibrio interiore…

PESCI

Cari Pesci, la vostra capacità di adattabilità e la vostra emotività sono in primo piano. La fortuna non è dalla vostra parte, ne avete avuto prova, ma questo non deve abbattervi. L’amore procede abbastanza bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: state attraversando un periodo fortunato, navigate con il vento in poppa.