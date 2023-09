Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 22 settembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 22 settembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la vostra voglia d’avventura, di esplorare nuovi orizzonti e di tuffarvi in nuove scoperte è al top in queste ore di settembre, d’altronde in questa giornata il livello di energia sarà al massimo. Ma tutto questo non basterà a rendere questo venerdì ottimale. L’amore non gira granché, forse non è la vostra priorità o forse ci sono questioni irrisolte…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 settembre 2023), il percorso che avete intrapreso presenta diversi ostacoli, la salute è probabilmente il settore più precario in questo momento dell’anno. Niente paure, ma prendetevi più cura di voi. Anche in amore le cose non vanno a gonfie vele, anzi, ci sono dei conflitti all’interno della coppia.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra capacità di adattarvi e il vostro spirito avventuroso sembrano latitare. C’è qualcosa che vi impedisce di essere intraprendenti, il vostro livello di energia è relativamente basso. Non fartevene un cruccio, la fortuna è in aumento e questo potrebbe essere il momento giusto per compiere quel passo coraggioso a cui state pensando da tanto tempo.

CANCRO

Cari Cancro, in questo periodo le cose non girano come vorreste, ma tutto sommato non vanno neanche tanto male, si tratta di pazientare per attendere giornate migliori. In amore ci sono problemi da risolvere e non sembra che le soluzioni siano così vicine.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 settembre 2023), non tutto sta girando come dovrebbe. Avete una grande energia, tuttavia la salute potrebbe giocarvi qualche scherzetto. In amore tutto gira per il verso giusto, su questo fronte non ci sono problemi.

VERGINE

Cari Vergine, c’è qualche problema in campo finanziario, si tratta di ostacoli e imprevisti, tuttavia riuscirete a gestire tutto nel migliore di modi. In amore ci sono margini di miglioramento, potreste fare di più.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 SETTEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: grande energia da sfruttare fino in fondo.