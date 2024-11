Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 22 novembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 22 novembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere dissonante porta diffidenza in amore. Basta pensare al passato… Le giovani coppie che ora possono programmare un figlio possono contare su questa stagione e anche sulla primavera del 2025. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle hanno intenzione di accontentarvi ma soprattutto non date retta ai malumori che potrebbero nascere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 novembre 2024), con questo cielo così intenso le unioni che hanno una base comune di intesa possono rinascere letteralmente a nuova vita anche se prima potranno vivere qualche momento di crisi. Per quanto riguarda il lavoro, continua la fase utile anche se avete un’attività indipendente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i problemi riguardanti i figli possono trovare una soluzione. Il merito principale di tanta energia è da attribuire anche all’azione diretta di Venere che pur non essendo in aspetto clamoroso, quantomeno non è contro. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il periodo ideale per chiudere questioni rimaste in sospeso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ogni tipo di passione troverà soddisfazione ma è anche vero che voi sarete molto disponibili nei confronti degli altri. Darete un peso inferiore al lavoro e ogni tipo di attrazione sarà favorita da queste stelle. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di fare il vostro lavoro senza creare troppi problemi a voi stessi e agli altri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 22 novembre 2024), periodo di riflessione in amore. Questa settimana state facendo tante cose, il lavoro potrebbe togliere attenzione ai sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, è in arrivo l’occasione che aspettate da tempo ma con ogni probabilità dovrete lottare contro un nemico, avversari non sempre corretti.

PESCI

Cari Pesci, la situazione è favorevole anche per i giovanissimi e per tutte le persone che sono la ricerca dell’amore. C’è chi fa finta di nulla, tace per paura di scatenare tensioni… Per quanto riguarda il lavoro, situazione danaro ancora un po’ in crisi, d’altronde Giove è contrario.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ogni tipo di passione troverà soddisfazione ma è anche vero che voi sarete molto disponibili nei confronti degli altri.