Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 21 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 21 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore cercate di avere più fiducia in voi stessi. In amore dovrete provare a ricucire un rapporto o a chiarire un malinteso per trovare un’intesa migliore con il partner. Il lavoro è in stand-by, si recupera da metà settembre. Abbiate pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (21 agosto 2020), in amore le coppie stabili possono stare tranquille. Attenzione nelle nuove storie, specie se con persone già impegnate. Sul lavoro i nuovi progetti vanno rivisti con maggiore attenzione e scrupolo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani cercate di evitare le discussioni in amore, specie nella mattinata. Il pomeriggio andrà molto meglio, vi sentirete più energici e meno nervosi. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non fare il passo più lungo della gamba.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani favoriti i sentimenti. Per i single sono favoriti i nuovi incontri, datevi da fare in questi ultimi giorni di agosto, magari provando anche a cambiare abitudini. Per quanto riguarda il lavoro Giove è in ottimo aspetto: avanti così.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani accettate gli inviti, uscite e conoscete gente nuova: possono succedere cose belle e importanti. Unica accortezza, state attenti alle finanze… Sul lavoro serve maggiore concentrazione…

PESCI

Cari Pesci, la mattina di domani sarà un po’ sottotono, ma il pomeriggio si recupererà alla grande. Cercate di non farvi influenzare dagli altri, pensate sempre con la vostra testa. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe capitare una buona opportunità…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: durante la giornata di domani saranno favoriti i sentimenti sia per i fidanzati/sposati sia per i single. Buttatevi!

