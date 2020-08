Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 21 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, la Luna passa in opposizione e potrebbe darvi qualche problema in amore o a livello personale, ma la vostra energia positiva vi aiuterà a risolvere tutto. Sul lavoro non sottovalutate alcuni incontri, potrebbero essere utili in vista del prossimo futuro…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (21 agosto), nelle prossime ore vi potreste sentire un po’ agitato, cercate di non essere polemici, perché non c’è alcun motivo per esserlo. Dovreste riposare di più. Per quanto riguarda il lavoro potreste incontrare qualcuno che vi darà delle indicazioni utili per il futuro professionale.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si preannuncia una mattinata sottotono, ma nel pomeriggio si recupererà tutto. Cercate di evitare le polemiche, specie al mattino. Avete bisogno di nuovi stimoli. Fate però attenzione alle spese…

CANCRO

Cari Cancro, dovreste cercare di evitare polemiche e discussioni. Da domani, 21 agosto 2020, a domenica vivrete un periodo di particolare nervosismo a causa della Luna dissonante che dovreste provare a tenere sotto controllo sia nella vita privata sia sul lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per voi si preannuncia un buon weekend in amore. Un consiglio? Non abbiate paura di cambiare se la situazione in cui vi trovate non vi fa stare bene. Sul lavoro nelle prossime ore potrete puntare in alto, specie se siete creativi. Attenzione alle spese.

VERGINE

Cari Vergine, in amore possono essere risolti dei problemi nati da poco. Qualche complicazione in più per chi trascina la crisi dalla fine dell’inverno scorso. Sul lavoro questo è un periodo di grandi scelte. Buone occasioni all’orizzonte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: buon weekend in vista per i nati sotto questo segno. Sul lavoro puntate in alto!

