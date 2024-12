Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 20 dicembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 dicembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Marte torna favorevole, Giove è in transito attivo e Venere sorride. Anche chi ha vissuto una crisi può tornare sereno. L’ottimismo torna protagonista in amore, e in molti casi anche il desiderio di fare famiglia. Ottimo periodo per le coppie che desiderano legalizzare una unione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 dicembre 2024), il vostro è un cielo che permette di fare richieste se pensate di avere diritto ad una promozione o ad un rimborso. Qualche conflitto in più torna in ballo, ma questo capita perché a voi piace vivere relazioni sentimentali ‘accidentate’…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, c’è più voglia di innovare e mettersi in gioco, anche se dal punto di vista finanziario tutto è da rimettere a posto. Nel corso delle prossime ore saranno premiati i cuori solitari: potrete contare sul buon aspetto di Venere. Impossibile sfuggire alla verità in un rapporto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’agitazione del cielo è minore e questioni burocratiche saranno risolte, si può rientrare di un investimento fatto di recente. Attenzione alle giornate del 30 e 31 che saranno dominate dal novilunio nel segno: saranno ispiratrici e utili per fare un carico di buone speranze per il futuro. Nelle dispute o nelle guerre più spietate in questo dicembre ci sarà spazio per un armistizio. Pace, pace, pace.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 dicembre 2024), questo che state vivendo è un mese importante per valutare nuovi progetti. Peccato ci sia una grande tensione nel fare le cose, Marte resta in opposizione e provoca una forte stanchezza. Con Giove e Venere favorevoli chissà che qualcuno non decida di sposarsi o convivere.

PESCI

Cari Pesci, i liberi professionisti chiudono l’anno in maniera migliore del previsto, ma i dipendenti che non sono riusciti ad attuare cambiamenti che avevano in mente sono infastiditi e borbottano parecchio. Nel corso delle prossime ore sarà importante ritrovare un po’ di tranquillità. A Natale arriva un piccolo premio dalle stelle, una maggiore comprensione che aiuterà tutte le coppie che hanno voglia di stringersi nuovamente, anche dopo un periodo di lontananza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: Marte torna favorevole, Giove è in transito attivo e Venere sorride.