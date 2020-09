Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 18 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 18 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si preannunciano giornate positive per i nuovi rapporti amorosi. Imprevisti sul lavoro per chi è agli inizi. Lavoro? Molto probabilmente avete già avviato nuove collaborazioni negli ultimi due mesi. Avanti così.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 18 settembre 2020 – è arrivato il momento di finirla con le polemiche. Quella di domani sarà una giornata interessante per risolvere problemi. State attenti alle questioni legali e finanziarie. Alle porte una nuova proposta lavorativa molto interessante. Una proposta da cogliere al volo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani non avrete difficoltà a trovare l’amore con le stelle e la Luna favorevoli. Sul fronte lavoro qualcuno vi chiederà di sostituire una persona. Riuscirete comunque ad essere positivi e a fare le cose che amate fare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, fate attenzione con Bilancia e Cancro… Sono giornate un po’ particolari e da prendere con le molle… Per quanto riguarda il lavoro, invece, questo sembra essere il periodo migliore per risolvere qualche difficoltà che avete vissuto da poco.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, siete in un momento no per i sentimenti: meglio mantenere la calma e non alzare i torni. Per quanto riguarda il lavoro potreste aver deciso di fermarvi e di riflettere un po’. Avete dei dubbi e delle perplessità.

PESCI

Cari Pesci, per voi si preannuncia una giornata favorevole per l’amore. Se dovete parlare di cose importanti potete farlo domani – 18 settembre 2020 -, ma anche il 20. Da domenica 27 Mercurio inizierà un transito importante. Tutto sembra andare a tuo favore anche sul tema lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello dei Pesci: periodo buono per l’amore. Tutto sembra andare per il meglio anche sul lavoro.

