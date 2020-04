Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, bisogna essere positivi, in questo mese si può costruire la base per emozioni importanti. Rimandate le discussioni di coppia. Nel lavoro cercate di dire la vostra, verrete ascoltati e riconosciuti.

SCORPIONE

Giornata un po’ sottotono per gli Scorpione: è un periodo che vi stanca molto, concentratevi sulle cose che vi piacciono. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, ma dalle prossime ore le cose andranno meglio.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, momento non idilliaco per le relazioni, potrebbero esserci dei dubbi. Attenzione alle verità scomode e alle cose non dette. Ma sopratutto state molto attenti alle finanze durante la giornata di domani.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani avrete bisogno di certezze, di essere rassicurati. Avete nuove idee per la testa. Nel lavoro questo potrebbe essere un momento di revisione, potreste tornare con la mente a scelte fatte tempo fa. Tanto tempo fa.

ACQUARIO

Acquario, cerca di mantenere la calma domani. Lo so: sei in un periodo abbastanza nervoso, è difficile accontentarti. Consiglio: ci vuole particolare attenzione nel lavoro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 aprile 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 16 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 16 aprile 2020

PESCI

Attenzione in amore cari Pesci: la Luna è contraria e potrebbe ostacolare i discorsi iniziati o da iniziare. Cercate di non stancarvi troppo, sarebbe meglio rimandare le faccende più impegnative al prossimo futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: bene il lavoro dove sarete ascoltati; sul fronte dell’amore è il momento di costruire solide basi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE