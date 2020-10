Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 16 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 16 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna domani sarà nel vostro segno zodiacale. Se avete voglia di buttarvi a capofitto in una storia d’amore, questo è il momento giusto. Per quanto riguarda il lavoro, da tempo state cercando di cambiare qualcosa: le soluzioni sono dietro l’angolo. Guardateci!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (16 ottobre), si preannunciano giornate interessanti per i sentimenti. Sabato e domenica la Luna sarà nel vostro segno: ottima notizia per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, alla fine dell’anno alcuni equilibri precari potrebbero vacillare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani cercate di evitare discussioni in amore e provate a trovare un accordo. Per quanto riguarda il lavoro, quella di domani sarà una giornata importante. Non siate incerti e frettolosi…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna domani sarà dissonante: qualche problemino in amore, ma tutto si risolverà. Per quanto riguarda il lavoro, è favorito chi lavora a contatta con il pubblico.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (16 ottobre), a novembre una conoscenza partita in sordina potrà diventare importante, non prendetela sotto gamba. Per quanto riguarda il lavoro, sarete un po’ stanchi e indecisi.

PESCI

Cari Pesic, la situazione generale sembra positiva per i sentimenti, in arrivo emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di mantenere la calma e cercate di non essere frettolosi. Tante spese in arrivo, provate a risparmiare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: giornate importanti per i sentimenti. Il clou sabato e domenica. Bene anche il lavoro.

