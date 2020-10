Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 16 ottobre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 16 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 16 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani le coppie che hanno discusso molto potranno tirare un sospiro di sollievo e recuperare con molta serenità e tranquillità. Tutto si sistema. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere cauto. Un passo alla volta e calma.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani l’amore potrebbe essere favorito. Non rimandate nulla a domenica. Per quanto riguarda il lavoro, novità importanti in arrivo. Tente le antenne dritte: occasioni da prendere al volo.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si preannuncia una giornata positiva anche grazie alla Luna che sarà favorevole: dal 28 le cose miglioreranno ancora di più. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete poco valorizzati, ma non temete: presto ci saranno novità importanti.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di domani (16 ottobre), sarete molto nervosi. Potreste perdere facilmente la pazienza. Anche sul fronte del lavoro, è possibile qualche contrasto. Cercate di evitare le polemiche!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (16 ottobre 2020), tornerà il sereno in amore, soprattutto se frequentate una persona nata sotto il segno della Bilancia. Le coppie in crisi dovranno fare una scelta. Sul fronte del lavoro, avrete qualche problema economico da gestire al meglio.

VERGINE

Cari Vergine, voi state vivendo giornate ottime per l’amore e chi è single da tempo ora potrà vivere emozioni speciali. Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo avete sicuramente più stabilità e tranquillità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: ottime giornate per l’amore. Serenità sul lavoro dove regna la stabilità.

